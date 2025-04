Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen/Fröndenberg/Unna - Polizei führt Geschwindigkeitsüberwachung durch

Bönen/Fröndenberg/Unna (ots)

Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Unna haben am Dienstag, 08.04.2025 Geschwindigkeitsüberwachungen in Unna, Fröndenberg und Bönen durchgeführt.

Unna:

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr wurde auf der L 821 in Unna-Massen - in Höhe der DB-Brücke - in Fahrtrichtung Dortmund - das Tempo gemessen. Bei dort erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften war ein Fahrzeugführer mit 109 km/h unterwegs. 28 Fahrer/innen erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 100 weitere Fahrer/innen ein Verwarnungsgeld.

Zusätzlich wurde in Unna zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Flügelstraße kontrolliert: dort wurden 101 Verwarnungsgelder erhoben.

Darüber hinaus befuhr ein Pkw-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße gegen 21:15 Uhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf ihn kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, zusätzlich wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Fröndenberg:

Bei der Geschwindigkeitsmessung von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr an der B233 in Fröndenberg in Fahrtrichtung Iserlohner Straße wurden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und 10 Verwarnungsgelder erhoben.

Bönen:

In Bönen haben die Polizistinnen und Polizisten an der Bachstraße von 18.00 Uhr bis 19.45 Uhr 20 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Insgesamt stellten sie 17 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich aus, in 3 Fällen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben.

Schnellster "Spitzenreiter" war ein Fahrzeugführer innerhalb geschlossener Ortschaften mit gemessenen 53 km/h bei zugelassenen 30 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle wurden zudem zwei Fahrzeugführer mit ihren Pkw fahrenderweise angetroffen, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Weiterhin konnten bei einem Fahrzeug technische Mängel festgestellt werden. Der Fahrzeugführer muss diese Mängel nun in einer bestimmten Frist beseitigen und sein Fahrzeug dann wieder bei einer geeigneten Stelle (Polizei, TÜV, etc.) vorführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell