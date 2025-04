POL-UN: Werne - Vorstellung Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamter für Werne

Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (06.04.2025), 00.00 Uhr und Montag (07.04.2025), 07.50 Uhr auf ein Baustellengelände an der "Binnerheide" in Schwerte eingedrungen. Dort beschädigten sie eine Kabeltrommel und entwendeten das in den Kabeln befindliche Kupfer. Zeugen, die den Diebstahl und die Täter dabei beobachtet haben, werden ...

mehr