Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Sichergestellter Kinder-E-Roller sucht Besitzer

Bönen (ots)

Am Mittwoch (02.04.2025) hat die Polizei Kamen gegen 17.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Hellweg" in Bönen einen Kinder-E-Roller aufgefunden.

Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Besitzer des Kinder-E-Rollers.

Wem der Roller gehört oder Hinweise zum Besitzer sind bitte der Polizei in Kamen mitzuteilen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell