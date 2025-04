Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Erwachsenen und einem leichtverletzten Kind - Unfallverursacher flüchtig

Selm (ots)

Am Montag (07.04.2025) kam es gegen 09:35 Uhr in dem Kreisverkehr der Kreisstraße, Ecke Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Eine 63-jährige Waltroperin befand sich zur Unfallzeit mit ihrem Pkw in dem genannten Kreisverkehr. Hier fuhr ihr ein dunkler Mercedes auf, der den Kreisverkehr anschließend zügig in Richtung Kreisstraße verließ und von der Unfallörtlichkeit flüchtete. An der Unfallörtlichkeit blieb lediglich ein Kennzeichen des Mercedes zurück, welches allerdings nicht für das Fahrzeug ausgegeben war.

Durch den Auffahrunfall wurden die 38-jährige Beifahrerin der Waltroperin, als auch ein 6-jähriger Junge leicht verletzt, der sich ebenfalls in dem Fahrzeug der Waltroperin befand.

Der flüchtige Unfallverursacher und sein Fahrzeug können wie folgt beschrieben werden:

Fahrzeugführer:

- männlich - 20 - 30 Jahre alt - dunkler Hauttyp - kurze dunkle Haare - dunkler Vollbart - grauer Hoodie -

Fahrzeug:

- schwarzer Mercedes

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Unfallbeteiligten oder dem Pkw geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell