POL-W: RS Randalierer verletzt Polizeibeamtin

Am Mittwoch (18.06.2025, gegen 16:15 Uhr) griff ein Mann (46) auf der Alleestraße in Höhe der Mandtstraße mehrere Polizisten an. Zuvor waren die Beamten zu einem Einsatz an einem Kiosk auf der Alleestraße gerufen worden. Dort hatte der 46-jährige Deutsche eine Zeitung in einem Zeitungsaufsteller angezündet. Anschließend war der der Mann geflohen. Im Rahmen einer Fahndung trafen die Einsatzkräfte den Remscheider in Höhe der Mandtstraße an. Während der Personenkontrolle riss der Täter eine Beamtin zu Boden. Danach schlug und trat der Mann nach den Polizeibeamten. Zudem beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf konnten dem Täter Handfesseln angelegt und der 46-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die eingesetzte Beamtin erlitt Verletzungen und verblieb nicht dienstfähig.

