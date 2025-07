Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Celle

Celle / Südheide (ots)

+++ Sachbeschädigung an Kirche +++

Am Freitag, 11.07.2025, gegen 15:00 Uhr, ist es in Wietzenbruch zu einer Sachbeschädigung an der Johanneskirche, Steindamm Ecke Flootlock, gekommen. Insgesamt wurden 9 Scheiben der Kirche mittels Steinen eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mindestens 2500 EUR geschätzt. Unmittelbar nach der Tat wurden an der Kirche durch Zeugen 5 Kinder im Alter von etwa 10-12 Jahren (2 Mädchen, 3 Jungen) gesehen. Ob diese etwas mit der Tat zu tun haben ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141-277 0 zu melden.

+++ Verkehrsunfallflucht +++

Am Abend des Samstag, gegen 20:25 Uhr, kam es in Westercelle, Hannoversche Heerstraße, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18jähriger aus dem hiesigen Landkreis befuhr mit seinem PKW Opel die Hannoversche Straße von der neuen B 3 aus kommend stadteinwärts, als er trotz Gegenverkehrs von einem schwarzen Mercedes Geländewagen überholt wurde. Um einen Unfall zu vermeiden wich der 18jährige nach rechts aus, kam hierbei jedoch von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Der Geländewagen entfernte sich ohne anzuhalten. Der Fahrer des Opel verletzte sich durch den Unfall leicht.

+++ Wildunfall überführt betrunkenen Fahrzeugführer +++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei durch einen 20- jährigen Autofahrer aus Faßberg ein Wildunfall in Eigenbeteiligung auf der L 281, zwischen Beckedorf und Oldendorf, gemeldet. Bereits am Notruf sei dabei eine verwaschene Aussprache beim Meldenden aufgefallen. Die aufnehmenden Beamten der Polizei Bergen stellten dann bei der Unfallaufnahme auch eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch übermäßigen Alkoholkonsum fest, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Fahrzeugführer droht nun neben der Einleitung eines Strafverfahrens der Entzug der Fahrerlaubnis. Der zuständige Jagdpächter wurde mit der Nachsuche nach dem Reh beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell