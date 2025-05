LPI-NDH: Einbrecher auf Sportplatz

Eichsfeld (ots) - Ein 27-jähriger Radfahrer wurde am Sonntag, 25.05.2025 um 02:45 Uhr von den Beamten in der Ortslage Arenshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der in der Folge durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den Radfahrer eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

