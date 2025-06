Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Vandalen "fluten" Sporthalle/Massiver Schaden befürchtet

Büttelborn (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagvormittag (29.05.) und Freitagmorgen (30.05.) drangen Unbekannte unbemerkt in die Sporthalle in der Geleitstraße ein und verstopften ein Waschbecken in der dortigen Toilette mit Papier. Die Vandalen drehten dann den Wasserhahn auf. Das Wasser lief anschließend über mehrere Stunden und setzte die gesamte Halle unter Wasser. Nach ersten Schätzungen könnte hierbei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell