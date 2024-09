Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Plötzlich wackelte das Auto

Jena (ots)

Als eine Frau am Dienstagvormittag in ihrem Pkw auf einem Parkplatz in der Heinrich-Heine-Straße saß, spürte sie plötzlich ein Wanken ihres Skodas. Nachdem sie die mögliche Ursache zuordnen konnte, fuhr das neben ihr stehende Fahrzeug davon. An ihrem Pkw musste sie darauffolgend frische Schäden feststellen. Sie verständigte die Polizei, die den Fahrer des davongefahrenen Gefährts, ebenfalls ein Skoda, ausfindig machen und als Beschuldigten einer Straftat wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestimmen konnte.

