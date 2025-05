Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Widerstände gegen Polizeibeamte

Duisburg (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes von häuslicher Gewalt sind Beamte am Samstagabend (10. Mai, 22:19 Uhr) nach Laar gefahren. Ein 32-jähriger Duisburger war gegenüber seiner Lebensgefährtin (28) zum wiederholten Male verbal und körperlich aggressiv aufgetreten. Ein Zeuge erwartete die Polizisten bereits im Treppenhaus und berichtete, der 32-Jährige würde in der Wohnung randalieren. Die Beamten versuchten den Mann zu beruhigen und die Situation zu deeskalieren. Dieser ging jedoch bedrohlich auf die Beamten zu, welche in das Treppenhaus zurückweichen mussten.

Dort drohte der Mann weiterhin mit Fäusten und Beleidigungen. Trotz mehrfacher Aufforderung zeigte sich der Duisburger weiterhin aggressiv, sodass die Beamten schließlich ein Distanz-Elektroimpulsgerät (kurz DEIG) einsetzten. Auch während er mit Handschellen fixiert werden sollte, wehrte er sich weiterhin massiv. Durch die Rangelei wurden mehrere Beamte verletzt, zwei von ihnen wurden dienstunfähig. Auf dem Weg in das Polizeigewahrsam trat er den Außenspiegel eines Streifenwagens ab und beschädigte den Innenraum. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

In Mittelmeiderich spielte sich etwa zeitgleich (10. Mai, 23:00 Uhr) ein weiterer Fall von häuslicher Gewalt ab. Ein stark alkoholisierter Mann (54) hatte seinen Sohn (28) angegriffen. Schon beim Eintreffen zeigte sich das Familienoberhaupt äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizisten.

Als diese versuchten, den 54-Jährigen zum Streifenwagen zu bringen, schlug und trat dieser nach den Einsatzkräften. Sein Sohn versuchte ebenfalls zu verhindern, dass die Beamten den Mann mitnahmen. Erst als Verstärkung eintraf, konnte der Mann ins polizeiliche Gewahrsam gebracht werden. Insgesamt wurden während des Einsatzes vier Beamtinnen und Beamte verletzt, verblieben aber dienstfähig. Alle haben einen Strafantrag gestellt.

