Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Raub im Kantpark - Festnahme

Duisburg (ots)

Am frühen Freitagabend (9. Mai, 17:31 Uhr) rief ein Zeuge die Polizei in den Kantpark. Dort trafen die Beamten auf einen blutenden Mann (28), der sich den Arm hielt. Ein weiterer Mann (24) stand mit blutiger Kleidung daneben. Zeugen berichteten, dass der 24-Jährige am selben Tag bereits vorher aufgetaucht war und Geld von dem 28-Jährigen verlangt habe. Nachdem dieser ihm keines geben konnte, soll er mehrfach auf ihn eingeschlagen und sein Handy entwendet haben.

Als der Geschädigte sein Handy später zurückforderte, soll der 24-jährge Tatverdächtige ihn mit einem spitzen Gegenstand am Arm verletzt haben. Ein Notarzt versorgte den verletzten Mann vor Ort, Lebensgefahr bestand nicht. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell