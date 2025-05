Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Gefährliche Körperverletzung nach dem Einsatz von Pfefferspray

Duisburg (ots)

Eine bisher unbekannte Frau hatte am Samstagabend (10. Mai, 20:40 Uhr) einen Uber-Fahrer (37) in der Friedrich-Ebert-Straße mit Reizgas besprüht und ist dann geflüchtet. Mehrere Zeuginnen und Zeugen berichteten den Beamten, dass sie einen beißenden Geruch aus einem schwarzen VW wahrgenommen hätten. Dann sei ein Mann aus dem Auto gesprungen, hätte laut geschrien und sich die Hände vor die Augen gehalten. Hinten aus dem Fahrzeug sei eine junge Frau gestiegen und in Richtung Kometenplatz geflüchtet.

Zeuginnen und Zeugen seien dem verletzten Mann zur Hilfe geeilt, dabei zogen sich mehrere von ihnen Reizungen im Bereich der Augen und Atemwege zu. Sie wurden vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Der 37-jährige Verletzte war nach dem Vorfall nicht vernehmungsfähig. Er wurde durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu der bisher unbekannten Frau dauern an.

