POL-HAM: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Mehrere Einbrüche ereigneten sich in den Morgenstunden des Montags, 24. März, im Bereich Hamm-Heessen. Gegen 6.20 Uhr ging der erste Notruf bei der Leitstelle der Polizei Hamm ein. Ein unbekannter Täter hatte an einem Reihenhaus in der Rosa-Luxemburg-Straße eine Fensterscheibe eingeschlagen und wollte so in das Haus eindringen. Der Unbekannte wurde jedoch durch den Hauseigentümer gestört, der ...

