POL-ANK: Polizeirevier Heringsdorf spendet an Tierhöfe

Loissin (LK-VG) (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen ereignete sich gegen 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Loissin. Ein 55-jähriger deutscher Fahrradfahrer befuhr den Radweg entlang der Gahlkower Chaussee in Richtung Loissin. Am Ende des Radwegs fuhr er auf die Straße "Am alten Bahnhof", um von dort nach links auf die Gahlkower Chaussee abzubiegen. Dabei missachtete er ...

