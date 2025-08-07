POL-BO: Schwer verletzt: Motorradfahrer (27) kommt ins Krankenhaus
Herne (ots)
Schwerer Unfall in Herne: Ein Motorradfahrer (27, aus Gelsenkirchen) und ein Autofahrer (19, aus Herne) sind am Mittwochabend, 6. August, zusammengestoßen - der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen.
Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Rathausstraße. Dort fuhr der Motorradfahrer zunächst hinter dem Autofahrer. Als der 19-Jährige nach aktuellem Stand im Kreuzungsbereich zur Florastraße verkehrsbedingt anhielt, überholte ihn der Motorradfahrer. Dabei kam es zur Kollision, woraufhin der 27-Jährige stürzte und schwere Verletzungen erlitt.
Der Gelsenkirchener kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus - sein Motorrad musste abgeschleppt werden.
