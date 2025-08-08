Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Bochum und Staatsanwaltschaft Bochum: Zwei Männer (24 und 27) mit Messer schwer verletzt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitag, 8. August, sind zwei Männer (24 und 27, aus Bochum) von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer schwer verletzt worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich die beiden Bochumer gegen 2.30 Uhr an einer Bushaltestelle an der Universitätsstraße 150, als sie von einem unbekannten Mann zunächst mit Pfefferspray und anschließend mit einem Messer angegriffen wurden. Der Täter flüchtete in Richtung Ruhr-Universität.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei.

Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Eine Lebensgefahr ist aktuell nicht auszuschließen.

Bei dem Täter soll es sich um einen dunkelblonden Mann mit Jeans und heller Oberbekleidung handeln.

Eine eingesetzte Mordkommission hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum übernommen. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4441 (Kriminalwache) zu melden.

