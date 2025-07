Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Abbiegeunfall verletzt Pedelec-Fahrerin

Bünde (ots)

(um) Gestern Abend (24.07.), gegen 20:13 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Borriesstraße. Eine 73-Jährige überquerte mit ihrem Pedelec die Fahrbahn von der von-Schütz-Straße Richtung Alte Borriesstraße. Zur gleichen Zeit bog aus der Alten Boerriesstraße eine 47-Jährige in ihrem PKW nach links ab, um auf der Borriesstraße Richtung Levisonstraße zu fahren. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die ältere Dame auf dem Pedelec touchiert wurde und stürzte. Sie trug einen Fahrradhelm und blieb leichtverletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Sorgfaltspflichten beim Abbiegen hin. Die Sicht beim Abbiegen kann durch das Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe und den Fahrzeugholmen beeinträchtigt sein. Ebenso ist die Sicht bei Regen u.U. beeinträchtigt. Die Sorgfaltspflichten steigen bei diesen Einschränkungen. Nehmen Sie sich Zeit beim Abbiegen und schauen einmal mehr, ob die Fahrbahn frei ist. Dann kommen Sie am Ende schneller und vor allem sicherer an. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang des Unfalles noch Zeugen. Hinweise zum Unfall werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

