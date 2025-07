Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnung - Unbekannte entwenden Bargeld und Schmuck

Löhne (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher Unbekannte, um die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Obergrünne einzubrechen. Nach Rückkehr der Eigentümer am Dienstag (22.07.), um 21.40 Uhr stellten sie fest, dass in sämtlichen Räumen der Wohnung die Schränke und Schubladen durchwühlt worden waren. Nach einer ersten Durchsicht wurde Bargeld in dreistelliger Höhe sowie hochwertiger Goldschmuck entwendet. Die weitere Aufstellung des Diebesgutes dauert an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in der vergangenen Woche im Bereich der Straße Obergrünne etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

