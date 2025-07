Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bünderin bei Unfall schwer verletzt - Mini Cooper prallt gegen geparkten Mercedes

Kirchlengern (ots)

(jd) Auf der Stiftstraße ereignete sich am Dienstag (22.07.), um 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Bünde fuhr mit ihrem Mini Cooper in Richtung Stockfeldstraße, als sie zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet. Einem weiteren Verkehrsteilnehmer, der in Richtung B239 auf der Stiftstraße fuhr, gelang es, dem entgegenkommenden Auto auszuweichen. Jedoch stieß die Frau dann im weiteren Verlauf mit ihrem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und prallte dann gegen eine Hauswand. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Bünderin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

