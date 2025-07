Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Fahrerin fährt unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(jd) Gleich mehrere aufmerksame Zeugen beobachteten am Montagabend (21.07.) einen Verkehrsunfall: Eine bis dahin unbekannte Frau fuhr um 19.45 Uhr mit ihrem Seat auf der Nordbahnstraße aus Richtung Hochstraße kommend. Sie stieß mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW zusammen. Statt ihren Pflichten als Verursacherin eines Verkehrsunfalls nachzukommen, setzte die Frau ihre Fahrt in Richtung Weihestraße fort. Die Zeugen verständigten die Polizei und gaben neben einer Beschreibung der Fahrerin auch das Kennzeichen des Seat durch. Wenig später meldete sich eine weitere Zeugin bei der Polizei. Diese hatte auf einem Parkplatz an der Weihestraße eine Frau dabei beobachtet, wie sie aus einem beschädigten Seat stieg, die Kennzeichen entfernte und ins Innere des Fahrzeugs legte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich bei dieser Frau um die beschriebene Unfallverursacherin, eine 30-Jährige aus Bad Oeynhausen, handelte. Sie zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigte die Annahme, sodass die Frau zur Entnahme von Blutproben zur Wache Löhne gebracht wurde. Die 30-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde durch die Beamten untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau vor Ort entlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro.

