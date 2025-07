Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kabel von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Bauunternehmens stellte am Montag (21.07.), um 7.00 Uhr einen Diebstahl fest: Aus einer Halle an der Hamerkampstraße entwendeten die bisher unbekannten Tatverdächtigen mehrere hundert Meter Erd- und Stromkabel. Dafür rollten sie die Kabel jeweils von einer Kabeltrommel und durchtrennten sie. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zuletzt hatte ein Mitarbeiter am Freitagnachmittag das Gelände verlassen - zu diesem Zeitpunkt waren noch alle Kabel vor Ort. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell