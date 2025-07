Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes gingen bisher Unbekannte ein Schulgebäude an der Wiesestraße an: Der Hausmeister bemerkte am Montag (21.07.), gegen 7.00 Uhr, dass ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Schule gewaltsam mittels eines Werkzeugs geöffnet wurde. Zwei Türen, die sich in unmittelbarer Nähe des Fensters befinden, wurden ebenfalls gewaltsam angegangen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Nur einen Tag später, am Dienstag, bemerkte der Hausmeister um 6.50 Uhr erneut ein Fenster, das gewaltsam geöffnet worden war. Zudem stellte er fest, dass eine auf dem Schulhof aufgebaute Tischtennisplatte umgestürzt auf der Spielfläche lag und in der Mitte gebrochen war. Es entstand erneut ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Wochenende oder zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstagmorgen auf dem Schulgelände in der Wiesestraße etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880. Ob und inwieweit die beiden Sachverhalte miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell