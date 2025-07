Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Büroräume an - Bargeld entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Eine Mitarbeiterin bemerkte am Dienstagmorgen (22.07.), gegen 7.00 Uhr ein beschädigtes Fenster: Bisher unbekannte Tatverdächtige schlugen ein Seitenfenster des Gebäudes an der Langen Straße mit einem Stein ein. Durch das Fenster gelangten sie dann in einen Büroraum, in dem sie sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlten. Aus einem der Schränke entwendeten sie Geldkassetten, in denen sich Bargeld befunden hat, ehe die Unbekannten das Gebäude verließen. Der Sachschaden am Gebäude liegt im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 15.00 Uhr und Dienstagmorgen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Langen Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell