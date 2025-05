POL-HB: Nr.: 0339 --Straßendealer geht in Haft

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Bürgermeister-Reuter-Straße Zeit: 21.05.2025, 04:50 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Mittwoch einen 29 Jahre alten Straßendealer in der Vahr fest. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten den Mann seit mehreren Tagen im Fokus.

In den vergangenen Tagen geriet ein 29-Jähriger bei mehreren Straßendeals im Bereich des Hauptbahnhofes in den Fokus der Zivilpolizisten. Da der Mann aus vorherigen Einsätzen bekannt war, gaben sich die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen als Polizisten zu erkennen und kontrollierten ihn. Dabei fanden sie mehrere Verkaufseinheiten Kokain sowie ein Tierabwehrspray. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte weitere Verkaufseinheiten Kokain, Bargeld in deliktstypischer Stückelung, eine Feinwaage sowie Verpackungsmaterial.

Eine Haftprüfung gegen den 29-Jährigen verlief positiv. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

