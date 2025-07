Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte entwenden Bargeld aus Tresor

Herford (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit eines Bewohners nutzten gestern (23.07.) bisher unbekannte Tatverdächtige, um in ein Einfamilienhaus an der Straße In den Senften einzubrechen. Zwischen 20.45 und 21.18 Uhr passten sie genau den Moment ab, in dem der Anwohner außer Haus war. Sie gingen eine Terrassentür gewaltsam an, um in das Haus zu gelangen. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie sodann in unterschiedlichen Räumen Schränke und Schubladen. Zwei Tresore, die sich in einem Schrank befanden, wurden geöffnet. Daraus entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Nach ersten Ermittlungen verließen die unbekannten Täter das Haus erneut durch die Terrassentür und flüchteten dann in Richtung Ramker Weg. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den bisher Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

