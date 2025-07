LPI-EF: Telefonbetrüger scheitern an Seniorin

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag beschädigten Unbekannte einen Audi, der in der Schlachthofstraße in Erfurt abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerstachen sie drei Reifen des Fahrzeugs und verursachten einen Sachschaden von rund 150 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

