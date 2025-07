Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen am Andislebener Kreuz

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei führte am Dienstagnachmittag erneut eine Geschwindigkeitskontrolle am Andislebener Kreuz durch. Zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr überwachten die Beamten die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Pkw und 60 km/h für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. In diesem Zeitraum durchfuhren knapp 2.000 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Ganze 444 davon waren zu schnell unterwegs gewesen. Etwa die Hälfte davon waren Fahrzeuge mit über 7,5 Tonnen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Audi-Fahrer aus dem Kyffhäuserkreis, der mit 114 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten nun mindestens 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (SE)

