Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mülltonnen in Brand gesteckt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden in der Erfurter Innenstadt mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Gegen 02:00 Uhr näherten sich bislang unbekannte Täter den Abfallbehältern und entzündeten diese auf bislang ungeklärte Weise. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Zwei Papiertonnen brannten vollständig aus, zudem wurde ein daneben abgestelltes Fahrrad beschädigt. Auch ein Schaufenster in unmittelbarer Nähe wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (SE)

