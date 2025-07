Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut hochwertige Fahrräder aus Kellern gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt entwendeten unbekannte Täter erneut hochwertige Fahrräder aus Kellerräumen. In der Geschwister-Scholl-Straße verschafften sie sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und brachen eine Kellerbox auf. Daraus entwendeten sie zwei Mountainbikes der Marken Radon Slide und Gravel im Gesamtwert von rund 8.400 Euro. Der Diebstahl wurde am Mittwochnachmittag bemerkt. Auch in der Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof waren Einbrecher am Werk. Aus einem Fahrradabstellraum stahlen sie ein Lastenrad der Marke Cube im Wert von etwa 5.100 Euro. In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren und leitete Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell