LPI-EF: Auto zerkratzt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Elxleben im Landkreis Sömmerda kam es in den vergangenen Tagen zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Gebäude und brach im Untergeschoss eine Kellerbox auf. Daraus entwendete er ein hochwertiges Pedelec mit Kindersitz sowie einen Fahrradanhänger. Der Wert der Beute wird auf über 5.500 Euro geschätzt. Der Einbruch wurde am ...

mehr