LPI-EF: Kellereinbruch mit hoher Beute

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch ertappte ein Sicherheitsdienst in Erfurt einen Ladendieb auf frischer Tat. Gegen 03:00 Uhr war der Unbekannte über eine Zugangstür in einen Supermarkt in der Mainzer Straße eingebrochen. Im Kassenbereich begann er, Tabakwaren im Wert von etwa 5.000 Euro in ein mitgebrachtes Bettlaken zu verstauen. Beim Verlassen des Marktes wurde er von einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen. ...

