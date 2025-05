Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Auto landet in den Leitplanken

Kurz abgelenkt war eine Autofahrerin am Mittwoch auf der B30 bei Achstetten. Dabei entstand rund 10.500 Euro Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr die 66-Jährige auf der B30 in Richtung Biberach. Kurz nach der Ausfahrt Achstetten war die Fahrerin des Opel Kombi wohl unaufmerksam und geriet zu weit nach rechts. Der Opel krachte in die Leitplanken. Die Fahrerin konnte ihr Auto wieder abfangen und zum Stillstand bringen. Die Frau blieb unverletzt. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den an den Leitplanken auf rund 500 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

++++0878455

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell