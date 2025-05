Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Vorfahrt genommen

Am Mittwoch entstand bei einem Unfall bei Schemmerhofen rund 4.500 Euro Sachschaden. Ein 49-Jähriger wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Um kurz vor 16.45 Uhr fuhr ein 49-Jährige mit seinem Renault im Ortsteil Aßmannshardt in der Sankt-Michael-Straße. Gleichzeitig war ein 64-jähriger Audi-Fahrer in der Weihergasse unterwegs. Der wollte die Kreuzung überqueren und übersah wohl den bevorrechtigten Renault. Beim Einfahren in die Sankt-Michael-Straße stießen die beiden Autos zusammen. Bei dem heftigen Zusammenstoß zog sich der 49-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem BMW auf rund 1.500 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Renault auf ca. 3.000 Euro. Auf den mutmaßlichen Unfallverursacher kommt nun eine Anzeige zu.

