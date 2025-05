Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Im Tunnel aufgefahren /Am Mittwoch kam es auf der A8 bei Gruibingen zu einem Auffahrunfall mit zwei Mercedes Sprintern.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der A8 in Richtung München unterwegs. Im Tunnel, bei km 159,0, musste er verkehrsbedingt abbremsen, so die Polizei. Ein nachfolgender 22-Jähriger erkannte das nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Mercedes 3,5 Tonner auf den abbremsenden Sprinter auf. Verletzt wurde niemand. Den Blechschaden an den beiden fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 5.000 Euro

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

