BPOL-KS: Handfeste Auseinandersetzung im Bahnhof Witzenhausen

Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) (ots)

Zwei Personengruppen gerieten bereits am vergangenen Samstag (7.6./19:00 Uhr) am Bahnhof Witzenhausen in eine handfeste Auseinandersetzung.

Zunächst meldete sich ein Zeuge über den Polizeinotruf und teilte mit, dass es am Bahnhof Witzenhausen zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen war, die dann in Handgreiflichkeiten endete.

Hierbei kam auch Pfefferspray zum Einsatz, den einer der Personen versprüht hatte. Zwischenzeitlich gelangten die Kontrahenten in den Gleisbereich, so dass eine Cantusbahn halten musste.

Eine Gruppe bestand aus zwei männlichen und einer weiblichen Person. Die andere Gruppe bestand aus zwei dunkelhäutigen männlichen Personen, die dunkel gekleidet waren.

Laut Zeugenaussagen verließen die beiden männlichen Personen im Anschluss an die Handgreiflichkeiten den Bahnhof Witzenhausen, die Dreiergruppe fuhr mit dem Zug nach Neu Eichenberg.

Bei Eintreffen der Polizei konnten keine Personen festgestellt werden, auch eine Nachschau im Bahnhof Neu Eichenberg verlief ergebnislos.

Ein 21-jähriger und 28-jähriger Deutscher konnten später als Beteiligte der Auseinandersetzung ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 81616 0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

