FW Bergheim: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall in Quadrath-Ichendorf Fahrerin im PKW eingeschlossen - großes Trümmerfeld auf Köln-Aachener-Straße

Bergheim (ots)

Bergheim - Zu einem spektakulären Unfall kam es am Dienstagvormittag gegen 10:20 Uhr an der Köln-Aachener-Straße im Bergheimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf. Die Fahrerin eines PKW musste von der Feuerwehr mittels schwerem Rettungsgerät befreit werden. Sie wurde verletzt. Glücklicherweise waren keine weiteren Personen betroffen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bot sich den Einsatzkräften ein großes Trümmerfeld, was sich rund 100 Meter entlang der Köln-Aachenerr-Straße erstreckte. Der PKW der unfallbeteiligten Frau stand quer zu Fahrbahn. Ein weiterer, geparkter PKW ohne Insassen, wurde durch den Unfall nach vorne gegen einen Baum geschoben. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und leitete eine Sofortrettung der betroffenen Person ein. Mit schwerem technischen Gerät spreizten die Feuerwehrleute die Fahrertür auf und retteten so die verletzte Frau. Nach weiterer Behandlung durch einen Notarzt und der Besatzung eines Rettungswagens wurde sie in eine Klinik der Maximalversorgung transpotiert.

Durch den Unfall wurden zudem ein Ampelmast und mehrere Metallständer auf dem Gehweg zerstört. "Nur durch Glück wurden keine weiteren Personen verletzt. Trümmerteile hatten unteranderem das Schaufenster eines anliegenden Geschäfts durchschlagen", schildert Einsatzleiter Peter Keuthmann.

Die Köln-Aachener-Straße wurde zwischen Graf-Otto-Straße und dem Kreisverkehr an der Frenser Straße für die Rettungsmaßnahmen bis zirka 12:00 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr streute zudem auslaufende Betriebnsmittel ab und stellte den Brandschutz sicher. Während der Rettungsmaßnahmen schirmten die Feuerwehrleute die Unfallstelle mit Sichtschutzwänden ab. Im Einsatz waren 30 Kräfte der Einheiten Quadrath-Ichendorf, Ahe und der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Peter Keuthmann.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell