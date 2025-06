Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Einbruch in abgestellte RegioTram im Hauptbahnhof Kassel - Zeugen gesucht!

Kassel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31.5. - 1.6.) kam es im Kasseler Hauptbahnhof zu einem Einbruch in eine abgestellte RegioTram. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf Gleis 1 gewaltsam Zugang zu der Tram. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde vermutlich eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort hebelten die Täter einen Fahrausweisautomaten auf und entwendeten den darin befindlichen Inhalt. Die genaue Höhe des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bereits am vorherigen Wochenende, im Zeitraum vom 24.5. - 26.5., wurde im Bahnhof Wolfhagen ebenfalls in eine abgestellte RegioTram eingebrochen. Auch dort wurde ein Fahrausweisautomat aufgehebelt. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Teil der polizeilichen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Kassel.

Die Tatzeit im Kasseler Hauptbahnhof wird auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 31.5. / 18:50 Uhr, und Sonntagmorgen, 1.6. / 4:30 Uhr eingegrenzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Gleises 1 im Kasseler Hauptbahnhof gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell