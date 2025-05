BPOL-KS: Erst ICE ausgebremst und anschließend Fahrdienstleiterin bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen!

Gießen (ots) - Gleich zwei gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr ereigneten sich am Montag (26.5.) im Bereich Gießen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat in beiden Fällen strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Fall 1: Eisenstange im Gleisbett Gegen 17:00 Uhr wurde im Bereich der Licher Straße eine Eisenstange mutwillig aus einem dort angebrachten ...

