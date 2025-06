BPOL-KS: 72-Jähriger im Gleisbereich - Haftbefehl bei Überprüfung festgestellt

Kassel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31.5. - 1.6.) kam es im Kasseler Hauptbahnhof zu einem Einbruch in eine abgestellte RegioTram. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf Gleis 1 gewaltsam Zugang zu der Tram. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde vermutlich eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. ...

mehr