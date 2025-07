POL-VIE: Einbruch in Lagerhalle eines Friedhofs - Haben Sie Hinweise?

Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Eine Frau aus St. Tönis wurde am Montag Opfer eines Betrugs. Zunächst erhielt die Seniorin, die in der Seidenstraße in St. Tönis wohnt, gegen 15 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese behauptete, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und solle nun in Haft genommen werden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs übernahm ein Mann das Telefonat, der sich als ...

mehr