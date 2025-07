Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Bike-Diebstahl in St. Tönis: Verdächtiger in Krefeld gefasst | Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Viersen und Krefeld

St. Tönis-Krefeld (ots)

Am Sonntag (13. Juli 2025) hatte ein Mann aus St. Tönis im Urlaub über eine Bewegungs-App auf seinem Smartphone bemerkt, dass seine beiden E-Bikes mitten in der Nacht in Krefeld unterwegs waren. Eigentlich hätten sie abgeschlossen im Keller eines Mehrfamilienhauses in St. Tönis stehen sollen. Dort hatten zwei Männer die Räder entwendet. Dank der eingebauten GPS-Tracker konnten Polizeibeamte zwei Verdächtige auf der Uerdinger Straße in Krefeld ausfindig machen. Als die beiden die Beamten bemerkten, ließen sie die Räder zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht. Einen von ihnen konnte die Polizei kurz darauf auf der Kaiserstraße stellen. Bei dem 42-Jährigen wurden außerdem Drogen gefunden. Ihn erwartet ein Strafverfahren, die Personalien seines Komplizen sind Teil der laufenden Ermittlungen der Viersener Kriminalpolizei. Presseanfragen bitte an die Polizei Viersen. (707)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell