POL-FR: Freiburg: Aggressiver Pkw-Fahrer soll Radfahrer umgestoßen haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 27.02.2025, gegen 23.00 Uhr, soll es in der Hauptstraße in Laufenburg zu einem körperlichen Angriff auf einen Mann gekommen sein, der dabei erheblich im Gesicht verletzt wurde. Aus nicht bekanntem Grund wären dem 31Jährigen im sogenannten Städtle auf kurzer Strecke im ...

mehr