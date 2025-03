Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 00.05 Uhr, soll ein unbekannter Mann bei einer Fastnachtsveranstaltung einer 31-jährigen Frau KO-Tropfen verabreicht haben. Die 31-Jährige hielt sich in der Stadthalle auf der Tanzfläche auf, als ihr ein unbekannter Mann einen Schluck aus seinem Getränk angeboten habe, was diese annahm. Kurze Zeit später sei der 31-Jährigen unwohl und schwindlig geworden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, normale Statur, blonde Kurzhaarfrisur, 3-Tage-Bart. Der Unbekannte war nicht kostümiert. Er trug eine helle Jeanshose sowie ein beiges T-Shirt mit einem Aufdruck.

Das Polizeirevier Schopfheim sucht Veranstaltungsbesucher, welche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07622 666980 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell