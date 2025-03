Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Gesichtsverletzung nach körperlicher Attacke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 27.02.2025, gegen 23.00 Uhr, soll es in der Hauptstraße in Laufenburg zu einem körperlichen Angriff auf einen Mann gekommen sein, der dabei erheblich im Gesicht verletzt wurde. Aus nicht bekanntem Grund wären dem 31Jährigen im sogenannten Städtle auf kurzer Strecke im Bereich des Stadtbrunnens zwei unbekannte Männer kurzzeitig hinterhergelaufen. Einer der Unbekannten hätte in der Folge den 31Jährigen attackiert, wodurch sich dieser unter anderem eine Fraktur im Gesicht zuzog. Der Polizeiposten Laufenburg, 07763 9288-0, bittet weitere Zeugen, sich zum Vorfall zu melden. Das Polizeirevier Bad Säckingen kann rund um die Uhr unter 07761 934-0 erreicht werden.

