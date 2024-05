Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Darwinstraße

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Nachmittag (21.05.2024) in die Darwinstraße nach Gera aus und leiteten in der Folge gegen einen 17-Jährigen die Ermittlungen wegen Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Kurz zuvor wurde dieser von Schülern einer dortigen Schule beobachtet, wie er am Fenster eines Mehrfamilienhauses gegenüber der Schule zu sehen war. Der Junge hatte dabei einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand, wobei es sich um eine Softairwaffe handeln könnte. Kurz darauf verspürte eine Schülerin (15) Schmerzen am Oberarm. Es stellte sich heraus, dass sie von einer Softair-Plastikkugel getroffen wurde. Zum Glück wurde die 15-Jährige nur leicht verletzt und eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Der 17-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Die Softairwaffe selbst wurde sichergestellt. (RK)

