Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer -Zeugen gesucht-

Selters (ots)

Am Sonntag, 29.06.2025, gegen 20:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Montabaur über einen schweren Motorradunfall, auf der L 304, zwischen Ellenhausen und Selters in Kenntnis gesetzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 17-jähriger aus der Verbandsgemeinde Selters, mit seinem Leichtkraftrad die L 304 in Fahrtrichtung Selters, als er kurz vor der Saynbachbrücke ein vorausfahrenden, weißen Pkw überholen wollte. Aufgrund Gegenverkehr brach er den Überholvorgang ab, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Brückenmauer prallte. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die Polizeiinspektion Montabaur sucht Zeugen für das Unfallgeschehen. Insbesondere der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin die von dem Kradfahrer überholt werden sollte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

