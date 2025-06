POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Montabaur (ots) - Am 27.06.2025 kam es gegen 20:45 Uhr auf der L313 zwischen Montabaur-Reckenthal und Bladernheim zu einem Verkehrsunfall mit einer Motorradfahrerin. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich eine Verletzung an der Schulter zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung ...

mehr