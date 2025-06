POL-PDMT: Dieseldiebstahl aus LKW

Freilingen / Eitelborn (ots) - Am Nachmittag des 25.06.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Montabaur zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt drei verletzten Personen. Um 14:37 Uhr kollidierte ein PKW in Freilingen an der B8 frontal mit einer massiven Grundstücksmauer. Der Fahrer wurde dabei leicht, seine Beifahrerin schwer verletzt. Der im Kofferraum in einer Hundebox transportierte Schäferhund wurde ebenfalls ...

mehr