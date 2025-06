Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen und einem Hund

Freilingen / Eitelborn (ots)

Am Nachmittag des 25.06.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Montabaur zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt drei verletzten Personen. Um 14:37 Uhr kollidierte ein PKW in Freilingen an der B8 frontal mit einer massiven Grundstücksmauer. Der Fahrer wurde dabei leicht, seine Beifahrerin schwer verletzt. Der im Kofferraum in einer Hundebox transportierte Schäferhund wurde ebenfalls schwer verletzt. Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn und die Kollision mit der Mauer war ein medizinischer Notfall. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden vom DRK einem Krankenhaus zugeführt. Der Hund wurde von Angehörigen des Fahrers abgeholt und in eine Tierklinik gebracht. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 12500 Euro. Um 19:00 Uhr kam es dann in Eitelborn in der Oberdorfstraße zu einem weiteren Unfall mit einer leichtverletzten Person. Hier kam ein 31-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt zu Fall und zog sich durch den Sturz eine Kopfplatzwunde zu. Der Radfahrer trug keinen Helm und wurde von dem verständigten Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell