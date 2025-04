Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L548

Northeim (ots)

Dassel, Landesstraße 548 zwischen Dassel und Relliehausen, Dienstag, 29.04.2025, 13.00 Uhr

DASSEL (Wol) Am Dienstag kam es gegen 13.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L548 zwischen Dassel und Relliehausen. Eine Fahrzeugschlange von vier Fahrzeugen (Pkw, Kleinkraftkrad, Pkw, Pkw) befuhr die L548 aus Dassel in Richtung Relliehausen. Der Pkw am hinteren Ende der Fahrzeugschlange setzte in der Folge zum Überholen an und übersah dabei ein entgegenkommendes Motorrad. Auf Höhe des Kleinkraftkrads kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Das Motorrad wurde anschließend gegen das Kleinkraftkrad geschleudert. Der 68-jährige Motorradfahrer aus Hannover verstarb vor Ort an seinen Verletzungen. Der 53-jährige Autofahrer und die 17-jährige Fahrerin des Kleinkraftrads wurden beide leicht verletzt. Die Unfallstelle wurde sofort voll gesperrt. Die Sperrung dauerte zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung an. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Zur spezialisierten Unfallaufnahme waren Kollegen der Polizei Einbeck vor Ort. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde zudem ein externer Gutachter angefordert.

